Estafettecoach Bam klaagt onverdraagzaamheid bij atletiekfederatie aan: “Kan me niet het minste foutje permitteren of ze dreigen met ontslag”

Carole Bam heeft pech. In Eugene kan ze niet beschikken over haar beste atlete, Cynthia Bolingo. De nationale recordhoudster op de 400m werd in februari aan de knie geopereerd en maakte pas vorige week haar rentree op de piste. Dat scheelt al meteen een seconde of twee. Hanne Claes sukkelde met de achillespezen en paste voor het WK. Nationaal kampioene Naomi Van Den Broeck trok wel naar het WK maar is geen honderd procent. Ziekjes.

Het maakt er de job van Bam niet makkelijker op. Het doel is om met de Belgian Cheetahs zaterdag de finale van de 4x400m te halen. Bam staat met andere woorden onder druk en dat terwijl ze al op niet veel krediet moet rekenen, zo gaf ze tijdens een persconferentie in tranen aan. “Ik voel me niet echt ondersteund door de federatie. Ik moet in een onverdraagzaam klimaat werken. Misschien hebben ze me als persoon gewoon niet graag? Is het omdat ik een vrouw ben? Ik weet alleen dat ik me niet het minste foutje kan permitteren of ze dreigen met ontslag. Het is lastig om zo van dag tot dag te leven. Maar ik doe mijn job als trainster graag, anders zou ik al lang zijn gestopt of had ik het opgegeven.”