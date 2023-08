En plots staan de spotlights op de vrouwen: Belgian Cheetahs spurten naar WK-finale 4x400m, Tornados grijpen er voor het eerst naast sinds 2008

Het contrast kon vanavond niet groter zijn in de interviewzone van het National Stadium in Boedapest: de Belgian Cheetahs die in de wolken waren tegenover niets dan bedrukte gezichten bij de Belgian Tornados. Begrijpelijk wanneer je voor het eerst in vijftien jaar tijd naast een finale op een groot kampioenschap grijpt. Of het nu om EK’s, WK’s of Spelen ging, de Belgen waren altijd op de afspraak. 31 finales staan op de teller - op de 32ste is het wachten. Hun uitschakeling op dit WK voorspelt evenwel niet veel goeds voor Parijs 2024, maar Dylan Borlée minimaliseerde. “Het was geen makkelijk jaar. Maar dat was 2021 ook niet en we stonden toch in de finale van de 4x400m in Tokio.”

Helemaal uit de lucht gevallen komt hun eliminatie niet. Kapitein Kevin Borlée is en blijft een belangrijke pion bij de Tornados - zonder hem loopt het toch wat minder - en ook zijn broer Jonathan Borlée is al vier jaar op de sukkel. Alexander Doom bewees met een nieuw persoonlijk record op de 400m dat hij in bloedvorm steekt, maar op z'n eentje klaart hij het niet.

Julien Watrin maakte het de Tornados niet makkelijk door pas als zevende de stok in de handen van Robin Vanderbemden te leggen. Zo waren de Belgen meteen gedoemd om aan een uitputtende inhaalrace te beginnen. “We zijn het niet gewend om meteen in het ‘peloton’ voor een goede positie te moeten vechten,” zei Vanderbemden. “Zo komen onze troeven niet tot hun recht. Je moet dan risico's beginnen nemen.”

Vanderbemden schoof wel een plek op maar moest in de laatste rechte lijn weer terrein prijsgeven. Ook Dylan Borlée kon niet voor de kentering zorgen. Doom perste er als slotloper alles uit maar bleef steken op de vijfde plek, in 3:00.33. Zo kwamen de Tornados elf honderdsten tekort om Nederland uit de finale te houden. “Teleurstellend,” zei Doom. “Als ik niet even moest afremmen door de Fransman, had ik misschien het half metertje gewonnen dat het verschil had gemaakt.”

“Uiteraard is niet makkelijk om niet in de finale te staan," pufte Dylan Borlée. “We zijn gewend om er altijd bij te zijn. We wisten dat het moeilijk zou zijn om ons te kwalificeren want het niveau ligt heel hoog maar toch... het is een step back.”

Inmiddels zaten de Belgian Cheetahs zich in de call room aan het focussen op hun race. De uitschakeling van de Tornados ontging hen zo, zei Hanne Claes nadien: “Toch wel een domper toen we het daarnet hoorden. Het is zo evident dat ze erbij zijn en ze zijn toch altijd een beetje ons voorbeeld.”

En of ze zich spiegelen aan de Tornados: ook voor hen is het stilaan een gewoonte om in de finale te staan. Twee keer op het EK, drie keer op het WK. Maar een medaille, dat zat er nooit in. Wie weet komt daar morgen verandering in want zelfs zonder hun snelste atlete, Cynthia Bolingo, klokten de Belgian Cheetahs de vijfde tijd: 3:23.63. En na de diskwalificatie van de VS wegens een stokwissel buiten de zone schoven ze nog een plek op. Mét Bolingo erbij zit, die vanavond preventief aan de kant bleef om geen contractuur in de kuit te riskeren, er toch een kleine seconde tijdswinst in. Kijk naar het EK van 2022: toen knalden ze in de finale naar een nieuw Belgisch record van 3:22.12.

Nu de Tornados eruit liggen, is het aan de Cheetahs om de Belgische eer hoog te houden morgen. “Zeg, geen druk opleggen, hé,” repliceerde Hanne Claes. “Maar ja, het zou wel eens het jaar van de Cheetahs kunnen worden. We waren nog nooit zo sterk als nu.”

Naomi Vanden Broeck nam de eerste ronde voor haar rekening in de reeks en kwam als zesde door. “Ik heb geen ideale race gelopen want ik kreeg stress maar de bedoeling was om niet te ver achterop te raken en het stokje correct in de handen van Imke te leggen. Dat heb ik gedaan. En daarna kon ik drie minuten op het gras uitpuffen.”

Ime Vervaet bleef die zesde positie vasthouden. “Ik wist dat de Italiaanse de voornaamste concurrente zou zijn. Dat had ik mijn hoofd gestoken maar ineens zat die Ierse er ook bij. Ik ben dus wat snel gegaan en heb dat bekocht op het einde. Dus ben ik nu wel wat moe. Maar één dag is genoeg om te herstellen, hoor. Ik ben klaar om morgen weer te lopen. Dat zullen we allemaal wel graag doen.”

Hanne Claes deelde haar wedstrijd goed in. Bleef rustig achter de Italiaanse Bonora lopen om dan in de laatste rechte lijn toe te slaan: ze lanceerde Helena Ponette in derde positie. “Het ideale scenario,” zei Claes. “Alles is volgens plan verlopen.”

Ponette bewees dat ze op haar 23ste terecht al incontournable is bij de Cheetahs. Ze gaf geen krimp en kwam als derde over de meet, goed voor een rechtstreekse kwalificatie voor de finale. “En nu gaan we alles geven in de finale,” zei ze. “We beginnen aan elke finale met de gedachte dat een medaille kàn. Anders lukt het nooit.”

Zondag 27 augustus 2023. Als dàt geen mooie dag is om het podium van een WK te halen. Als de Belgian Tornados dat twee keer konden, in 2019 en 2023, waarom dan zij niet. De spotlights staan vol op hen.

