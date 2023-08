“En nu wens ik mezelf een perfecte voorbereiding op de Spelen toe”: Cynthia Bolingo knokt zich naar vijfde plek in WK-finale 400m

Cynthia Bolingo gaf vanavond alles wat ze had in de finale van de 400m op het WK Boedapest. Een zege of medaille zat er nooit echt in maar met een allerlaatste inspanning smeet de Brusselse zich nog naar de vijfde plaats. Even straf als Kim Gevaert zestien jaar terug. “Voor het WK had ik met twee handen voor dit resultaat getekend.”

In de reeksen: 50.29. In de halve finale: 49.96. En als we haar trainster Carole Bam mochten geloven, dan had Cynthia Bolingo zelfs nog meer in de tank zitten. Bam voorspelde een chrono rond 49.70. Een beetje té optimistisch, zo bleek na de finale. Bolingo finishte als vijfde in 50.33 - nog altijd de vijfde beste tijd uit haar carrière. En dat terwijl ze op papier de ‘traagste’ van alle finalisten was.

Begrijpelijk dat de 30-jarige Brusselse even languit op de piste bleef liggen en alles in zich opnam. Ze klapte voldaan in de handen. Opdracht meer dan volbracht. “Voor het WK had ik met twee handen voor dit resultaat getekend,” zei ze met een glimlach, die niet meer van haar gelaat zou verdwijnen. “Misschién zat er meer in als ik niet in de binnenbaan had gezeten - da’s toch een nadeel. Maar kom: ik ben trots op wat ik heb getoond. Ik wist wel dat ik niet voor de medailles sprintte, maar ik bleef wel zo lang mogelijk voorin vechten. Ik heb echt alles gegeven.”

Volledig scherm © BELGA

En of ze ervoor streed: op de finish smeet ze zich nog net langs de Nederlandse Lieke Klaver. Eén duizendste van een seconde, dat was het verschil in tijd uitgedrukt. Vertaald in prijzengeld: 11.000 dollar voor Bolingo, 7.000 voor Klaver. Paulino, uit de Domenicaanse Republiek, mag een cheque van 70.000 dollar ophalen. Zij won in een nationaal record van 48.76, voor de Poolse Kaczmarek (49.57) en de Williams uit Barbados (49.60).

Met haar vijfde plek evenaart Bolingo de strafste spurtprestatie ooit bij de Belgische vrouwen: Kim Gevaert op de 100m in 2007. “Mooi, hé: topvijf. Al zou topdrie nog beter zijn geweest,” knipoogde ze. “Dat belooft voor later, want dit was pas mijn eerste individuele WK. Als ik zie hoe ik met de stress omga, terwijl alle andere meisjes in de finale toch al veel ervarener zijn op dat vlak...”

Volledig scherm © BELGA

Bij de presentatie van de atleten in het National Stadium oogde Bolingo ontspannen. Of anders kon ze toch goed de schijn ophouden. “Neen, het ging wel. Ik was véél nerveuzer voor de reeksen. Omdat ik wist dat ik in staat moest zijn om de halve finales te halen en ik was bang dat ik dat doel niet zou bereiken. Naar de finale keek ik echt uit. Alle tellers staan dan op nul. Niks te verliezen. Al voelde ik de vermoeidheid wel een beetje.”

Toch wel straf voor een atlete die in het voorjaar nog alle competities moest annuleren omdat haar hamstrings te veel protesteerden. Pas op 17 juni deed ze aan een 400m mee, in Dessau (51.29), een bescheiden meeting niet ver van Leipzig. Maar kijk, twee maanden later kon ze mee met de wereldtop. “Het was geen makkelijke voorbereiding maar ik twijfelde er geen seconden aan dat ik het WK zou halen. Onmogelijk.”

Volledig scherm © Photo News

Over een jaar wacht al een nieuwe belangrijke afspraak: Parijs 2024. Tokio draaide voor haar uit op een trauma, hopelijk eentje dat ze dan kan uitwissen. “Alles kan, dus ja, waarom geen olympische medaille. Maar ik bekijk het step by step. Dan moet mijn voorbereiding ook perféct lopen. Dat is wat ik mezelf toewens voor 2024.”

En met haar heel veel Belgen, die Bolingo op sociale media feliciteerden. “Ik heb on-ge-loof-lijk veel berichtjes gekregen. Te veel om allemaal te beantwoorden. Maar het was hartverwarmend om te voelen hoe ze me steunden. Ook van Nafi - uiterààrd. C’est ma go, mijn maatje.” Kampioenen onder mekaar.

Wie weet is de grote Bolingo-show ook nog niet afgelopen want komend weekend moet ze met de Belgian Cheetahs nog de 4x400m lopen. “Eerst even bekomen. Ik heb al veel gegeven.”

Volledig scherm © Photo News