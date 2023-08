“De enige die mezelf in de weg stond, dat was ik zelf”: bad girl Sha’Carri Richardson grijpt macht op 100m op WK atletiek

Op haar mondje is Sha’Carri Richardson nooit gevallen. Toen ze in april 2021 tijdens de Amerikaanse trials 10.72 klokte, leek een nieuwe ster geboren. Zo zag ze het zelf ook. Alleen Flo-Jo Griffith, Elaine Thompson, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Marion Jones en Carmelita Jeter waren ooit sneller. De kapsones waren navenant en Richardson maakte zich niet populair in het wereldje. Dat belette Nike niet om de jonge Amerikaanse meteen onder contract te leggen. Met dank ook aan haar 2,4 miljoen volgers op instagram.

Maar wie was er niét op de afspraak in Tokio? Sha’Carri Richardson. Net voor de trials had Richardson cannabis gebruikt, wat al sinds 2004 op de lijst van verboden middelen staat. Uiteraard testte ze positief. Het Amerikaanse antidopingagentschap (USADA) kon niet anders dan Richardson voor één maand te schorsen. Zo miste ze de Spelen, waar ze - na Gail Devers in 1996 - de VS weer goud moest schenken op de 100m.

“Het spreekt voor zich dat ik een olympische finale waard was”, zei Richardson. “Maar ik elimineerde mezelf met mijn daden en keuzes. Ik betreur dat en had het graag anders gezien, maar ik bekijk het als een les. Ik ben nog jong en heb nog een lange carrière voor mij. Ik hoef nú nog niet de beste te zijn, het vraagt tijd om groots te zijn.”

De Texaanse zocht geen excuses of uitvluchten. Ze bood in een talkshow meteen haar excuses aan en legde uit dat ze hasj had gerookt nadat ze had vernomen dat haar biologische moeder was overleden. “In zekere zin probeerde ik mijn verdriet te verbergen. Beoordeel me niet omdat ik een mens ben, net als jij. Ik loop alleen wat sneller.”

Richardson ging nooit in op de moeizame relatie met haar moeder, maar het is geen geheim dat ze voornamelijk door haar oma is opgevoed. “Een sterke zwarte vrouw. Van haar kreeg ik een belangrijke raad mee: laat je hoofd nooit hangen.”

Een ander voorbeeld is Florence-Griffith Joyner, de spurtster die in 1998 op 38-jarige leeftijd overleed maar nog altijd wereldrecordhoudster is op de 100m, met een tijd van 10.49. Met haar flamboyante uiterlijk - het haar, de lange nagels, de valse wimpers - doet Richardson enigszins aan Flo-Jo denken. “Ik zou liegen als ik beweer dat ik haar record niet wil verbeteren”, erkent ze. “Dat record staat al veel te lang op de tabellen. Ik hoor al jaren dat het onbreekbaar zou zijn en wie het wil breken, zal op z’n allerbest moeten zijn.”

Shelly-Ann Fraser-Pryce aast er al lang op. Elaine Thompson kwam er in de finale in Tokio nog het dichtst bij (10.54). Richardson bleef er rustig onder: “Kan me niet schelen als een andere atlete me voor is, ik pak het dan later wel af. Records zijn er om gebroken te worden en vroeg of laat komt het er wel van. Op een dag ben ik de snelste vrouw ooit. Ik ben niet gehaast, maar ik kijk er nu al naar uit om de wereld te tonen tot wat ik in staat ben.”

Heel ernstig nam de concurrentie het niet, zeker toen ze bij haar competitierentree als allerlaatste op de 100m finishte. Fraser-Pryce stond erbij te gniffelen. Toch haalde NBC Richardson voor de microfoon: “Dit is één race. Ik ben nog niet uitgeteld. Jullie weten wat ik kan. Schrijf me af als je wil, verkoop alle s**t die je wil, maar ik ben een blijver. Ik ben de zesde snelste ooit. Niemand kan dat van me afnemen.”

Het kwam Richardson op luide kritiek te staan. Eerst een schorsing, dan een slechte verliezer - fraai was het allemaal niet. Op andere mediakanalen werd Richardson helemaal afgemaakt. “De media zijn de media”, reageerde Richardson. “Als je goed bent, dan houden ze van je. Presteer je slecht, dan haten ze je. Het is een lastige relatie, al snap ik wel dat het erbij hoort. Het leidt me niet af van mijn drang om ooit de snelste te zijn. Ik denk dan: zelfs mijn slechtste dag is beter dan jouw beste dag.”

En die beste dag brak vandaag aan. Op het WK toonde Richardson zich wat ingetogener. Bescheiden haarsmuk, bescheiden uitspraken. Herboren, zo leek en klonk het wel. “De enige die mezelf in de weg stond, dat was ik zelf.”

In juli won ze de trials voor het WK weer. Met een oranje pruik aan. Die ze net voor de finale van haar hoofd trok en wegsmeet. Het publiek smulde ervan. “Ik wilde tonen dat ik nog altijd hetzelfde meisje ben, maar dan sterker. Hetzelfde meisje maar wijzer.”

Die mantra herhaalde ze in Boedapest nadat ze de finale won in 10.65, een kampioenschaps- en nieuw persoonlijk record. Zeven honderdsten sneller ook dan Shericka Jackson. Titelverdedigster Fraser-Pryce greep het brons (10.77). Voor het eerst sinds 2017, toen de onlangs overleden Tori Bowie won, moet Jamaica het goud laten aan de VS. Of hoe Rocket Mom haar kroon moest afstaan aan een bad girl.

