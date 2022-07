Business as usual op de 4x400m aflossingen: Belgian Tornados en Cheetahs staan in WK-finale

WK ATLETIEKDaar zijn de 4x400m aflossingen en daar zijn de Belgen: zowel de Cheetahs als de Tornados deden in Eugene hun reputatie als uitmuntende estafettelopers weer alle eer aan. Zondag doen ze in de WK-finale in Eugene een gooi naar eremetaal. Al zijn de podiumkansen beduidend groter voor de mannen. “Wat niet betekent dat we ons gewonnen geven,” aldus de Cheetahs.

Het succes van de Belgian Tornados lijkt aanstekelijk te werken, want ook de Cheetahs zijn stilaan een ‘foutloos’ parcours aan het afleggen op kampioenschappen. Sinds hun oprichting vier jaar terug grepen ze naast geen enkele finale: vierde op het EK in Berlijn (2018), vijfde op het WK in Doha (2019) en zevende op de Spelen - afwachten wat het zondag in Hayward Field wordt.

Afgaande op de tijden is er evenwel al een mirakel nodig in de finale om het podium te halen. De kloof tussen de VS (3:28.02), Groot-Brittannië (3:23.92) en Jamaica (3:24.23) lijkt voor de Cheetahs (3:28.02) niet te dichten. “We beginnen niet aan de finale om allerlaatste te worden maar om het podium te halen,” zei Imke Vervaet strijdvaardig. “We geven ons niet bij voorbaat gewonnen. Stel dat zij in de fout gaan bij een wissel, of dat ze op elkaar botsen, dan is een derde plek misschien toch nog haalbaar.”

Vraag is welke strategie coach Carole Bam uittekent en vooral welke atletes ze opstelt. Net als in de 400m was Naomi Van Den Broeck bleekjes. Ze draaide haar rondje in 53.65, trager dan in de reeksen van de 400m (53.16) en vooral ver onder haar persoonlijk record van 51.73 waarmee ze op 26 juni de Belgische titel won. Bam gaf eerder aan dat Van Den Broeck in Eugene geen honderd procent was. De 26-jarige atlete was grieperig - mogelijk is dat de reden waarom Van Den Broeck onder haar waarde spurt. Het is beslist niet ondenkbaar dat zij in de finale haar plek aan Paulien Couckuyt moet afstaan, die op de 400m horden een betere indruk gaf.

Bemoedigend was dan weer dat kapitein Camille Laus veel scherper voor de dag kwam. In de 4x400m gemengd liep ze een fletse 51.47, als slotloper bij de Cheetahs was ze een halve seconde sneller (50.93). “Blij dat de turbo weer aanging," grijnsde Laus. “Op de stage in Irvine gingen de trainingen goed maar ik kon dat helaas niet tonen bij de gemengde aflossingen of de individuele 400m. Nu lanceerde Helena (Ponette) me in een betere uitgangspositie en kon ik ‘ontploffen’. Die rol als slotloper gaat me beter af.”

Quote Ik maak me nooit zorgen over de Cheetahs. Dat gaat altijd in stijgende lijn. De stress was er wel, zoals altijd, maar we haalden het - zoals altijd. Camille Laus, Kapitein Belgian Cheetahs

Van Den Broeck gaf haar stokje in zesde positie door aan Vervaet. Zij schoof een plek op, net als Ponette en Laus, die zo als tweede finishte na Jamaica. “Ik maak me nooit zorgen over de Cheetahs,” besloot de kapitein. “Dat gaat altijd in stijgende lijn. De stress was er wel, zoals altijd, maar we haalden het - zoals altijd (lacht).” Overigens kwam er uit België ook nog goed nieuws voor de Cheetahs want Cynthia Bolingo (51.19) dook in Huizingen onder de limiet voor het EK in München. Ook Hanne Claes is aan de beterhand: zij snelde naar een nieuw PR van 51.85. Twee belangrijke pionnen waar Carole Bam op het EK kan over beschikken.

Ook de Belgian Tornados kwalificeerden zich met de vierde tijd van alle landen voor de WK-finale maar bij hen is het verschil met de topdrie veel kleiner. De Belgen wonnen hun reeks in 3:01.96, maar in de eerste waren de VS (2:58.96), Japan (3:01.53) en Jamaica (3:01.59) sneller. Hun WK-brons evenaren van 2019 hoort zeker tot de mogelijkheden. Voor de Tornados wordt het zondag overigens hun elfde mondiale finale outdoor - op geen enkel WK of Olympische Spelen lieten ze een steek vallen. Slechts één keer grepen ze een medaille, op het WK in Doha. “Het zal erop aan komen om goed positie te kiezen en voorin mee te strijden,” gaf kapitein Kevin Borlée mee.

De vier Belgen werkten in Eugene een feilloze eerste ronde af. Julien Watrin bewees nog maar eens dat hij in bloedvorm steekt en moest alleen de snelle Isaac Makwala van Botswana voor zich dulden. Dylan Borlée kon z’n positie vasthouden maar kwam tijdens de stokwissel in contact met Zibane Ngozi - Botswana lag uit de race maar werd nadien wel heropgevist voor de jury. “Ik kon er niks aan doen, zijn arm raakte gewoon die van mij - ‘t was een ongelukkig botsing”, aldus Dylan Borlée. “Er valt me niets te verwijten.”

En zo begon Jonathan Sacoor zowaar als leider aan zijn rondje in Hayward Field. Coach Jacques Borlée durfde het dan toch aan om hem als vervanger van Alexander Doom op te stellen, die al drie races in de benen heeft. De 22-jarige Sacoor is al een heel jaar op zoek naar toptijden. Zijn PR staat al drie jaar op 45.03, terwijl zijn beste seizoenstijd slechts 46.98 bedraagt.

De ‘gok’ draaide evenwel goed uit. Sacoor gaf geen krimp en kon Kevin Borlée als leider lanceren. “Ik had het begrepen als Jacques me aan de kant had gehouden," zei Sacoor. “Eigenlijk ging ik er zelf vanuit dat ik reserve was en niet zou lopen. Jacques nam toch een berekend risico. Ik ben hem en alle anderen dankbaar dat ze hun vertrouwen in mij stelden. Zij weten wat ik waard ben. Ik ben blij dat ik wat terug kan geven. Als Jacques zegt dat ik het stokje in eerste positie kan doorgeven, dan geloof ik hem.”

Quote In de finale is alles mogelijk dus ik zou niet weten waarom een herhaling van het brons in Doha niet mogelijk is. Iedereen is in topvorm en het zal spannend worden’ Jonathan Sacoor

Kevin Borlée was weer gewoon Kevin Borlée in de finale: ongenaakbaar. Geen seconde zag het ernaar uit dat hij de leiding nog zou afstaan, al naderden de Tsjechen en Polen wel even. “Ik deed gewoon m’n job maar ik wist niet precies hoe groot de kloof was,” legde kapitein Kevin uit. “Ik keek op het grote scherm maar daar waren ze de tienkamp aan het uitzenden (grijnst). Ik heb dan even achterom gekeken. Niet het beste idee want zo raakte ik even de concentratie kwijt. Maar ik wist wat me te doen stond.”

In de finale zal Jaqcues Borlée vermoedelijk Sacoor weer inruilen voor Alexander Doom, die dit seizoen 45.36 liet optekenen. Sacoor maakt er geen punt van: “Alexander verdient dat. In de finale is alles mogelijk dus ik zou niet weten waarom een herhaling van het brons in Doha niet mogelijk is. Iedereen is in topvorm en het zal spannend worden.”

