Polsstokspringer Ben Broeders kan verwachtingen niet inlossen, Duplantis maakt favorietenrol waar en wint goud met wereldrecord

WK ATLETIEKBen Broeders en kampioenschappen: voorlopig blijft dat een lastig huwelijk. In Eugene stelde de 27-jarige Leuvenaar teleur in de finale van het polsstokspringen. Hij finishte pas als elfde, na drie mislukte pogingen op 5m80. En dat zes weken nadat hij zijn nationale record op 5m85 bracht. “Het is wat het is,” bleef hij er onbewogen onder.

Zo vlot het vrijdag in de kwalificaties ging voor Ben Broeders - na vier sprongen stond hij al in de finale - zo moeizaam ging het zondagavond in een uitverkocht Hayward Field. Het begon al op 5m55, waar hij drie pogingen voor nodig had. 5m70 lukte dan weer wél van de eerste keer maar op 5m80 zag het er nooit naar uit dat Broeders het zou redden.

“Ik vond het juiste ritme gewoon nooit,” legde hij uit. “Ik sprong niet agressief, niet actief genoeg. Ik zat ook wat minder fris dan vrijdag, met alle gevolgen vandien. Ik wilde er wel wat moois van maken maar ik begon dat niet goed - ook tijdens de opwarming voelde ik het niet. Ik probeerde het na de sprong over 5m70 nog om te draaien maar je hebt maar drie sprongen, hé - dan is het snel gedaan.”

Toch een koude douche voor Broeders, die aan het beste seizoen uit z'n carrière bezig was, met onder meer een vijfde plek op het WK indoor in maart (5m75), een Belgisch record (5m85) op 11 juni in het Duitse Merzig en een week later een allereerste overwinning in de Diamond League (5m80). Er zat regelmaat in z’n prestaties. Of zoals hij het vrijdag zelf uitdrukte: hij had de sprongen ‘geautomatiseerd’. Broeders was klaar om het fiasco van Tokio 2020 - waar hij de finale niet haalde - uit te wissen.

Voor een elfde plek was hij niet naar Eugene gekomen - het was amper één plekje beter dan zijn twaalfde plek op het WK van 2019. Toch deed Broeders z’n best om zijn mindere prestatie te minimaliseren. “Het is wat het is. Elfde van de wereld... zo slecht is dat ook niet. Ik had op meer gehoopt maar ik sprong hier wel tegen de allerbesten.” Op naar het EK over drie weken in München dan maar. Of zindert dit nog lang na? Hij fronst z'n wenkbrauwen: “Nazinderen? Nogmaals, zo slecht is het niet. Ik moet gewoon klaar zijn voor München.”

Wie het goud zou winnen, dat stond al op voorhand vast. Armand - Mondo - Duplantis is zo’n fenomeen dat de vraag alleen was hoe groot het verschil met z'n concurrenten zou zijn. Groot, zo bleek. De Zweed sprong nog maar eens naar een nieuw wereldrecord: 6m21 is nu de nieuwe standaard. De Amerikaan Christopher Nilsen greep het zilver met een sprong over 5m95, het brons was voor de Filipino Abieno.

