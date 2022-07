Belgische 4x400m grijpt naast finale op WK atletiek, seizoensbeste prestatie volstaat ook niet voor hoogspringer Thomas Carmoy

WK ATLETIEKEen grote ontgoocheling, zo noemde trainer Jacques Borlée de prestatie van de gemengde 4x400m aflossingsploeg vandaag op de eerste dag van het WK. De Belgen finishten pas als zevende in hun reeks, in een teleurstellende tijd van 3:16.01. Ze haalden de finale niet.

De Belgen waren, zoals hen wel meer overkomt, niet gediend door de loting: ze kregen niet alleen de binnenbaan toegewezen maar werden in hun reeks ook nog eens bij de snelste teams ingedeeld. Alleen de topdrie kwalificeerde zich rechtstreeks voor de finale, plus de twee snelste ‘verliezende’ teams. Dat was lastig, maar nog wel haalbaar.

Het was dan ook opvallend dat Jacques Borlée geen beroep deed op Kevin Borlée én Naomi Van Den Broeck - op papier de twee snelsten. Hij rekende op het kwartet Alexander Doom-Camille Laus-Christian Iguacel-Helena Ponette om de klus te klaren. “Kevin was klaar en vroeg meer dan eens: ‘Moet ik lopen’, maar ik zei hem vertrouwen te hebben,” aldus Jacques Borlée. “Maar ik mocht om ‘t even wie opstellen, als er één atleet het zo hard laat afweten, dan red je het niet. Ik ging er echt van uit dat we ons gingen kwalificeren voor de finale.”

Doom spurtte zijn rondje in 45.89 en gaf de stok in vijfde positie door. Alles was dan nog mogelijk. “Mijn job was om de Pool voor mij in te halen en dat is me gelukt,” pufte Doom nadien. “Mijn wissel was niet super en daarna moesten we achter de feiten aan lopen. We deden ons best maar er waren een paar teams gewoon sterker.”

Camille Laus was aangeduid als tweede loper - ongebruikelijk voor haar. “Toen Jacques de reeksindeling zag, besliste hij om Helena en mij van positie te wisselen. Zij heeft nog niet zoveel ervaring op kampioenschappen en de slotronde is de minst tactische van allemaal. Ze heeft het ook goed gedaan, maar we zijn te snel op afstand gelopen en konden niet aansluiten bij het treintje.”

Christian Iguacel mocht zich door de woorden van Jacques Borlée aangesproken voelen: hij maalde z’n rondje in 47.31. Ondermaats. De Antwerpenaar verspilde vooral veel krachten om de kloof proberen dicht te lopen maar finaal kwam hij pas in zevende positie door. “Ik kreeg het stokje eigenlijk al in een verloren positie door," counterde Iguacel. “We moésten topvijf halen. Ik heb voor m’n plek gestreden maar in de laatste rechte lijn was het vechten tegen mezelf en de verzuring. Het was zeker niet m’n beste race maar ik moest proberen.”

En zo begon Helena Ponette aan een hopeloze slotronde. Ze kwam als zevende over de meet, in 3:16.01. Ver boven hun PR van 3:11.51. “Het was moeilijk om nog op te schuiven,” zei Ponette. “Ik raakte niet dichterbij.” Pas voor het eerst sinds 2019 bereikten de Belgen de finale van de 4x400m gemengd niet. “Het is teleurstellend dat we niet in de finale staan,” erkende ook Laus. “Maar gelukkig zijn er nog de 4x400m met de Tornados en de Cheetahs.”

Season’s best voor Carmoy

Ook hoogspringer Thomas Carmoy bereikte vandaag de finale niet maar de jonge Carolo mocht wel met opgeheven hoofd het EK verlaten: met 2m25 sprong hij een season’s best, goed voor de 17de plek. “Daar zijn mijn trainer en ik heel content mee want mijn focus ligt in augustus op het EK in München. Dit was dus veelbelovend. Het bewijst dat we op het goede pad zijn.”

