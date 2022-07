Belgische 4x400m aflossingsploeg gaat voor medaille: “Ik vertrouw erop dat ze er staan als het om de knikkers gaat”

Wie estafette zegt, zegt Borlée. Dat is in Eugene niet anders. Voor de broers Dylan en Kevin Borlée - de snelste van de familie, Jonathan bleef thuis met een scheurtje in de hamstrings - is de 4x400m intussen de enige mogelijkheid om het podium van een groot kampioenschap te halen. Kevin Borlée is er 34. Het is al tien jaar geleden, van Londen 2012, dat hij nog eens in een mondiale 400m-finale stond. Dylan Borlée, vier jaar jonger, was nooit sneller dan nu maar zelfs dat volstaat niet voor een individuele WK-finale.

Maar in het truitje van de Belgian Tornados kunnen ze altijd wat meer: 28 keer haalden ze finales op de Spelen, WK’s en EK’s samen, 14 keer stonden ze op het podium en 5 keer gingen ze met goud naar huis, zoals op het WK indoor in maart. Impressionante cijfers maar dat percentage neemt wel een duik als je de EK’s en indoorcompetities niet mee telt: dan blijven er 10 finales en 1 medaille over, namelijk WK-brons in 2019 in Doha.

In liefst zeven finales grepen ze nét naast het brons, zoals op de Spelen van Peking, Rio en Tokio. “Wie weet, komt de olympische medaille er in Parijs nog uit”, hoopt trainer Jacques Borlée, die twee weken geleden meldde dat hij na de Spelen van 2024 stopt als estafettecoach. “Maar het is geen obsessie. Hoe het ook afloopt, we zullen ons avontuur met een voldaan gevoel afsluiten.”

Quote Ze deden vertrouwen op in hun individue­le races. En met Kevin kan ik altijd rekenen op een echte killer. Jacques Borlée, Trainer Belgian Tornados

Zo ver is het nog niet. In Eugene wil de Brusselse trainer met de Tornados nog een medaille aan z'n verzameling toevoegen. Dat is niet onmogelijk, afgaande op hun prestaties op de 400m. België was naast de VS het enige land dat drie atleten binnen de top twintig telde: dan beschik je over goede troeven. Ook ervaring heeft België bij de vleet, wat in een aflossing niet onbelangrijk is. “Ik vertrouw erop dat mijn atleten er staan als het om de knikkers gaat,” zegt Jacques Borlée nog. “Ze deden vertrouwen op in hun individuele races. En met Kevin kan ik altijd rekenen op een echte killer. Ik zie zeker mogelijkheden - maar eerst de finale halen.”

Het helpt dat de snelste spurters van andere landen niet op hun best lijken. Isaac Makwala van Botswana was trager dan de Borlées en Alexander Doom; bij Jamaica is Nathan Allen out met een blessure, de Domenicaan Andres Feliz overtuigde niet bij de gemengde aflossingen en het is afwachten hoe wereldrecordhouder Wayde Van Niekerk van Zuid-Afrika de vele races verteert na zijn knieproblemen. Ook Nederland, dat in Tokio olympisch zilver greep, kon op dit WK nog niet overtuigen. Er zijn dus kansen voor de Tornados.

Afwachten is het wel wie Jacques Borlée in de reeksen opstelt. Hij liet donderdag uitschijnen dat hij mogelijk een beroep zal doen op Jonathan Sacoor als vervanger van Doom, die al drie races in de benen heeft. Sacoor is nog altijd op zoek naar zijn oude niveau: zijn beste seizoenstijd op de 400m bedraagt 46.98 (!), terwijl zijn PR op 45.03 staat. Kwalificeren de Tornados zich voor de finale van zondag, dan kiest de coach vermoedelijk voor het kwartet Doom-Dylan Borlée-Julien Watrin-Kevin Borlée.

Finale hoogst haalbare bij vrouwen

Nog dit: bij de vrouwen lijkt de finale het hoogst haalbare. Nationaal recordhoudster Cynthia Bolingo maakte pas zondag haar comeback na een lange revalidatie, ook Hanne Claes gaf forfait en in Eugene bleek nationaal kampioene Naomi Van Den Broeck ziek. Voorts is het afwachten hoe Paulien Couckuyt de inspanningen van de 400m horden verteert, zeker na haar coronabesmetting vorige week. De Belgian Cheetahs focussen vooral op het EK in augustus.

