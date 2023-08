Belgian Tornados zijn kapitein Kevin Borlée kwijt voor 4x400m aflossingen op WK atletiek

WK ATLETIEKHet zat er een beetje aan te komen maar prettig nieuws is het niet: Kevin Borlée raakt niet fit voor de 4x400m aflossing. De 35-jarige kapitein van de Belgian Tornados sukkelt met een ontsteking aan het linkerhielbeen. Zo wordt het voor Kevin Borlée toch een afscheid in mineur van z’n allerlaatste WK.

Boedapest hoorde voor Kevin Borlée het achtste WK uit z’n carrière te worden. En meteen ook z’n allerlaatste. Van Berlijn in 2009 tot Eugene in 2022: elke keer was hij op de afspraak. In al die jaren kon hij drie medailles aan z’n erelijst toevoegen: brons op de 400m in 2011 - hij is nog altijd de enige Belg die ooit het WK-podium haalde op een sprintnummer - en brons met de Belgian Tornados in 2019 en 2022.

Zijn trainer en vader Jacques Borlée had hem nu ook op de lijst gezet maar vandaag werd duidelijk dat het een mission impossible zou worden om fit te raken tegen zaterdag, wanneer de reeksen van de 4x400m op het programma staan. Toch een opdoffer voor de Tornados, die op zoek gaan naar een nieuwe WK-medaille, nadat ze in maart goud wonnen op het EK indoor in Istanboel.

Kevin Borlée is al twee maanden aan het sukkelen met een onsteking aan het hielbeen van z'n linkervoet - al heeft hij ook wel last aan de rechter. Het is ook al van 13 mei geleden dat de 35-jarige sprinter nog eens in competitie uitkwam. Twee weken terug greep hij terug naar zijn oude spikes in de hoop van de pijn verlost te raken, maar dat is dus (voorlopig) niet gelukt.

Kevin moet eerst even tot bezinning komen voor hij de voorberei­ding op Parijs inzet. Hij weet het nu even niet meer. Jacques Borlée, Trainer Belgian Tornados

“Op zich is het geen ernstige blessure," sust Jacques Borlée. “Hij is nooit gestopt met trainen maar zodra hij op maximale snelheid loopt en de impact groter is, lijkt het alsof hij geen kracht meer heeft. Het wordt wachten tot de ontsteking helemaal weg voor hij de voorbereiding op Parijs 2024 kan inzetten. Maar eerst moet hij even tot bezinning komen. Hij weet het nu even niet meer.” Op de Spelen van Parijs nemen de broers definitief afscheid van de atletiek, zo kondigden ze in december 2022 al aan.

Wie hem zaterdag vervangt, dat is nog geen uitgemaakte zaak, zegt Jacques Borlée nog. Hij wil eerste de reeksindeling kennen om zijn strategie er op af te stellen. Het valt dus zeker niet uit te sluiten dat hij nog een beroep doet Jonathan Borlée, die dit jaar ook al z'n portie blessureleed kende maar wel op tijd herstelde en zondag al in de finale van de 4x400m gemengd aantrad.

