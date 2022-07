Belgen uitgeschakeld op halve finales WK atletiek maar Tornados lijken wel klaar voor medaille in aflossingen

WK ATLETIEKGeen stunts bij de Belgen vandaag op het WK atletiek: in Eugene gingen ze er allemaal in de halve finales uit. Enige opsteker: de broers-Borlée en Alexander Doom bewezen op de 400m dat ze in vorm zijn. Hoopgevend voor de aflossingen dit weekend. “We gaan er staan en ervoor vechten,” beloofde Kevin Borlée. Ook Paulien Couckuyt haalde op de 400m horden de finale niet.

Kevin Borlée: 5de in zijn halve finale in 45.26. Twaalfde in totaal. Dylan Borlée: 5de in 45.41. Veertiende. En Alexander Doom: 6de in 45.80. Negentiende.

In de sprint bestaan geen mirakels. Het is al van 2011 geleden dat Kevin Borlée nog eens in een WK-finale stond. En van 2017 geleden dat hij onder de 45 seconden dook - dat was er in Eugene nodig was om de finale te halen van de 400m. Conclusie: de 34-jarige Brusselaar spurtte op z’n waarde. 45.26 was z’n tweede beste seizoenstijd. Nog een positieve noot: op de Britse atleten Hudson-Smith en Heydock-Wilson na klokte Borlée de snelste tijd van alle Europeanen. Dat opent perspectieven voor het EK in München.

Zo ver denkt Kevin Borlée nog niet. Zijn gedachten zijn nu bij de 4x400m zaterdag en zondag op dit WK. België is buiten de VS het enige land met drie atleten die in de toptwintig finishten op de 400m. Dan is een medaille met de Belgian Tornados niet ondenkbaar want ook Julien Watrin zit in bloedvorm.

Volledig scherm © Photo News

Enige bedenking: trainer Jacques Borlée beschikt niet over wisselmogelijkheden tussen de reeksen en de finale. Christian Iguacel is geen optie meer na zijn mindere race bij de gemengde aflossingsploeg en Jonathan Sacoor is al maanden op zoek naar zijn oude vorm. “Maakt niet uit dat we elk twee keer moeten lopen", minimaliseerde kapitein Kevin Borlée. “Da‘s geen handicap of zo. We zijn dat gewend. We gaan er staan en we gaan er voor vechten.”

Op zijn jongere broer Dylan kan hij rekenen. Zijn chrono van 45.41 was de tweede beste uit zijn carrière (PR: 45.18). “Ik had gehoopt eens een sub 45 te lopen, maar als je voor het seizoen had gezegd dat ik in de halve finale van het WK had gestaan... ik had met vijf handen getekend (lacht). Na de Spelen had ik het onvoorstelbaar moeilijk.” Hij overwoog zelfs om te stoppen, bekende hij eerder al, en nu is hij in de vorm van zijn leven. “Met tijden waar ik vroeger alleen maar van kon dromen. Ik kijk dus al uit naar het EK en de finale hier met de 4x400m.”

Volledig scherm © Photo News

Ook Alexander Doom tankte vertrouwen, zei hij. “Negentiende worden op een WK, dan mag je tevreden zijn. Ik ben ervoor gegaan, maar ik ben misschien wat te snel van start gegaan. Ach, ik had niets te verliezen. En dit geeft moed voor de 4x400m, zeker omdat ook Julien in goede doen is. Er is veel mogelijk. De VS zijn buiten schot, daar moet je eerlijk in zijn, maar daarna ligt alles open. We kunnen meedoen voor de medailles.”

Volledig scherm © Photo News

Geen finale op de 400m horden voor Paulien Couckuyt. De nationale recordhoudster (PR: 54.47) finishte in haar halve finale als vijfde, in 55.42 - krèk dezelfde tijd als ze dinsdag in de reeksen liep. Dat heet dan regelmaat. Ze grijnsde: “Ja, op het frustrerende af zelfs. Terwijl ik me toch beter voelde dan gisteren. Maar in de bocht heb ik van pasritme gewisseld en zo ging ik in de fout op de achtste horde. Nog maar eens. Da’s een stevig werkpunt voor het EK. Want daar moet het beter.”

Volledig scherm © BELGA

De 25-jarige Antwerpse heeft het EK met stip aangeduid, meer dan het WK. Ze sukkelde met de hamstrings tijdens de winter en zag haar voorbereiding zo verstoord. “Ja, maar op een WK wil je toch je vorm tonen en vertrouwen tanken voor het EK. Ik heb nu de negende tijd neergezet van alle Europese meisjes op de 400m horden, het zal dus vechten worden op in München de finale te halen.”

Zaterdag treedt Paulien Couckuyt mogelijk nog aan met de Belgian Cheetahs op de 4x400m aflossingen maar die beslissing ligt bij coach Carole Bam. “Ik sta altijd klaar voor de Cheetahs maar we zijn met meerdere sterke loopsters. Het is aan Carole om de juiste inschatting te maken.”

Volledig scherm © BELGA

Voor Eliott Crestan, vice-Europees kampioen bij de beloften in 2021, overleefde dan weer de eerste ronde van de 800m niet. De 23-jarige Naamse atleet werd vierde in zijn reeks, in 1:46.61. Zijn PR staat op 1:44.84 maar Crestan is pas sinds een maand weer aan het trainen. Hij liep in april een stressfractuur op. Ook voor hem is het WK een ‘opwarmer’ richting EK. “Ik ben niet ontevreden over mijn chrono maar ik schoot net tekort,” zei hij. “Jammer want ik heb alles gegeven.”

Volledig scherm © BELGA