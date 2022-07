Anne Zagré struikelt over reeksen 100m horden op WK

WK ATLETIEKHaar zevende WK bracht Anne Zagré geen geluk: de nationale recordhoudster overleefde de reeksen van de 100m horden niet. Ze finishte pas als vijfde, in 13.25. Een val van titelverdedister Nia Ali verstoorde haar spurt wel maar veel had het niet uitgemaakt, erkent de Brusselse zelf: “Ik zat niet in de race.” De Belgische atletiekfederatie diende wel klacht in omdat Zagré werd gehinderd.

Geen tranen bij Anne Zagré, ook al was de ontgoocheling groot bij de 32-jarige hordeloopster. Begrijpelijk want haar chrono van 13.25 was ontoereikend en ondermaats. Op 3 juli dook ze in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds nog onder de 13 seconden. “Ik kan het niet goed uitleggen wat er misging,” zei de Brusselse. “Ik zat gewoon niet in de race. Het was een moment sans. Het ligt niet aan mijn vorm, want ik voelde me goed, maar ik miste de juiste focus. Zelfs nu lijk ik het niet goed te beseffen...”

Quote Ik zag Ali vallen. Ze week een beetje uit maar veel verschil heeft het niet gemaakt. Misschien drie honderd­sten of zo... Het legt zeker mijn slechte race niet uit. Anne Zagré

In principe is haar WK voorbij. Na de reeksen stond Zagré 31ste in de totaalstand, slechts 24 stoten door naar de halve finales. De Belgische atletiekfederatie besliste om toch een klacht in te dienen bij de jury omdat de Amerikaanse Nai Ali, titelverdedigster in Eugene en vice-wereldkampioene, in de baan naast Zagré over de negende horde struikelde. Ali probeerde zich nog te corrigeren en raakte daarbij ook de laatste horde van Zagré. “Ik zag haar vallen. Ali week een beetje uit maar veel verschil heeft het niet gemaakt, schat ik. Misschien drie honderdsten of zo... Het legt zeker mijn slechte race niet uit.”

Het is pas de eerste keer sinds het WK van 2011 dat Zagré de reeksen niet overleefde. Veel succes kende ze al bij al nooit op WK’s. Vooral Peking 2015 bleek een gemiste kans voor Zagré. Ze had uitzicht op de finale maar verprutste toen haar start. In 2013 en 2019 werd de nationale recordhoudster (12.71) in haar halve finales telkens gediskwalificeerd en in 2017 stopte het in de halve finales.

Het is nu afwachten welke pad Anne Zagré zal kiezen. Zet ze haar carrière voort of trekt ze er een streep onder? De Brusselse sukkelt geregeld met blessures en kreeg twee maanden terug ook inspuitingen met PRP in haar knieën om de pijn te verlichten. De vele jaren topsport eisen hun tol: het kraakbeen is versleten. Toch sloot Zagré voor het WK niets uit. “Als ik Parijs haal, zullen dat mijn vierde Spelen zijn. Maar of ik raak... dat zal ervan afhangen hoe hard ik er weer tegenaan wil gaan.”

