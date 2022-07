Anne Zagré krijgt herkansing en mag in haar eentje reeksen 100m horden opnieuw afwerken

Geen tranen bij Anne Zagré, ook al was de ontgoocheling groot bij de 32-jarige hordeloopster. Begrijpelijk want haar chrono van 13.25 was ontoereikend en ondermaats. Op 3 juli dook ze in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds nog onder de 13 seconden. “Ik kan het niet goed uitleggen wat er misging,” zei de Brusselse. “Ik zat gewoon niet in de race. Het was een moment sans. Het ligt niet aan mijn vorm, want ik voelde me goed, maar ik miste de juiste focus. Zelfs nu lijk ik het niet goed te beseffen...”