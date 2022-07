Amerika boven op de 100m: Fred Kerley spurt naar goud, ook zilver en brons voor gastland

WK ATLETIEKSprinter Fred Kerley stak zijn vingertje in de lucht: “Ik zei dat we het gingen doen en we deden het - USA, baby!” De 27-jarige Texaan greep zaterdag voor eigen volk het goud op de 100m, maar ook zilver en brons waren voor de VS. Een clean sweep , voor het eerst in 31 jaar.

Justin Gatlin in 2017. Christian Coleman in 2019. En zaterdag Fred Kerley. De sprint hoort duidelijk weer aan de VS toe. Om hun dominantie kracht bij te zetten, gingen de Amerikanen ook nog met het zilver (Marvin Bracy) en brons (Trayvon Bromell) aan de haal. Een statement, want het was al van Tokio 1991 geleden (Carl Lewis, Leroy Burrell en Dennis Mitchell) geleden dat de VS voor een clean sweep tekenden op de 100m.

Kerley stond vooraf bij alle bookmakers als winnaar genoteerd. Zeker na zijn fenomenale 9.76 in de eerste ronde, die hij op cruise control afmaalde. Alleen Usain Bolt, Tyson Gay, Yohan Blake, Asafa Powell en Gatlin waren ooit sneller. Het forfait van olympisch kampioen Marcell Jacobs gaf zijn winstkansen nog een extra boost. Wie kon Kerley nu wat maken?

Volledig scherm © AP

De snelle piste van Hayward Field deed dromen. Zou Kerley in staat zijn om het wereldrecord van Usain Bolt (9.58) aan flarden te sprinten? De Texaan sprak die ambitie tenslotte zelf al uit: “Ik wil de snelste man ooit worden - op de 100m, 200m én 400m.” Niét zo waanzinnig als het klinkt: Kerley is samen met zijn landgenoot Michael Norman en de Zuid-Afrikaan Wayde Van Niekerk de enige ooit die op de 100m onder de 10 seconden dook, onder de 20 op de 200m en onder de 44 op de 400m.

Kerley leek voorbestemd om naam te maken op de 400m. Op het WK van 2019 spurtte hij naar brons. Maar omdat hij met de enkel sukkelde en z'n bochten niet kon lopen zoals hij wilde, besliste hij om tijdelijk te switchen naar de kortere afstanden.

Een briljante ingeving. Op de Spelen van Tokio snelde hij naar olympisch zilver op de 100m in een tijd van 9.84. Jacobs was vier honderdsten sneller. “Ik was heel dicht bij het goud, zo dicht erbij... Zilver is een hele prestatie maar het is niet genoeg - ik wilde het goud.”

Volledig scherm © AFP

In Eugene mocht hij zijn eerste WK-goud ophalen, maar het record waar hij op uit was, dat kwam er niet. Dat blijft voorlopig in handen van Bolt. Kerley was in de finale trager hij dan in de reeksen - bij Bolt was dat altijd omgekeerd, hij ging elke ronde sneller - maar z’n tijd van 9.86 volstond voor de overwinning. Bracy finishte als tweede in 9.88, twee duizendsten van een seconde voor Bromell.

“Ik weet zeker dat mijn tante Virginia nu trots op me is,” zei Kerley tijdens z’n persconferentie. Virginia is de vrouw die hem, zijn broer en twee zussen op jonge leeftijd adopteerde. Kerleys vader zat een celstraf uit, van z'n moeder wist hij niet waar ze uithing of wat ze uitstak. Zijn tante bood hem onderdak en eten, al had ze zelf ook zeven kinderen. Kerley: “We deelden een slaapkamer met z’n dertienen en sliepen op palletten. Maar we amuseerden ons.”

Volledig scherm © REUTERS

Zijn linkerarm bewijst hoe belangrijk zijn tante voor hem was. Haar naam en koosnaam staan erop getatoeëerd. Hij heeft er meer dan tien, zoals een psalm uit de bijbel, de maagd Maria, een rozenkrans en het woord ‘bless’ want Kerley voelt zich gezegend. De Texaan is diepgelovig, bekende hij in een essay in Spikes. “Ik groeide haast op in de kerk. Elke woensdag en zondag gingen we naar de kerk, wat er ook gebeurde. Na voetbaltrainingen, na basketbaltrainingen... een uur later waren we in de kerk. Religie betekent heel veel voor me. Je hebt geloof nodig om aan de top te raken. Je moet geloven dat je kan winnen. Dat je tot grootsheid in staat bent.”

Volledig scherm © AFP

Kerley had makkelijk op het slechte spoor kunnen belanden, zoals veel van z’n vrienden. In z’n biografie op USA Track & Field staat zelfs dat “in aanraking kwam met justitie als een tiener en maar nipt aan een gevangenisstraf ontsnapte”. Zijn snelheid en volharding bleken zijn redding. Zo scheurde hij eens zijn quadriceps tijdens een aflossingsrace: “Ik raakte nog vallend over de streep. Ik had een put in mijn been. Ik kon er mijn vinger in duwen. Maar ik gaf niet op. Ik werd een elite-atleet door me in het zweet te werken.”

Dat loonde. In Eugene gaf hij iedereen het nazien. “Ik was al een rolmodel en ik ben dat nu nog meer. Jongeren kijken naar mij op: ‘Als Kerley het kan, dan kan ik het ook’. Het was onvoorstelbaar. Ik deed wat ik moest doen: goud winnen. Het is zot ik dat me dat lukte voor eigen publiek en een zegen dat we heel het podium bezetten.”

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP