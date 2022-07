331 medailles maar nog nooit mochten Verenigde Staten WK organiseren, tot nu: sluiten Amerikanen atletiek eindelijk voorgoed in hun hart?

WK atletiek Thiam pas om vijf uur ‘s ochtends klaar met plichtple­gin­gen, waaronder dopingcon­tro­le

Het duurde gisteren lang op het WK in Doha voor Nafi Thiam eindelijk onder het dons kon kruipen. Na haar ererondje in het lege stadion rond kwart voor één ‘s nachts met de andere atletes van de heptatlon, wachtte de 25-jarige Thiam nog een serie interviews met internationale en nationale media. Om 2 uur ‘s nachts volgde dan de officiële persconferentie met de andere gemedailleerden en vervolgens moest ze dan nog mee voor een dopingcontrole - standaardprocedure voor elke atleet die het podium haalt. Resultaat: pas om vijf uur ‘s ochtends zat de dag erop voor Nafi Thiam. En daar bleef het zelfs niet bij, want enkele uren laten volgde nog een tweede dopingcontrole voor onze landgenote, de derde dopingcontrole voor Thiam al deze week. Vanavond mag Thiam tijdens een ceremonie in het Khalifa International Stadium haar medaille in ontvangst mag nemen.

