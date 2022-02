Thuis bij de ouders van Bart Swings en bij vriendin Annelien: “Heel overweldigend dat het gelukt is”

Winterspelen Eerst het leger, dan het bommetje en nu fenomenaal goud: ‘rockster’ Nils van der Poel voert na rel met Nederland schaatsde­mon­stra­tie op

“Onze sport heeft meer rocksterren nodig”, is de leuze van Nils van der Poel. Hij voegt op deze Winterspelen de daad bij het woord. Eerste betichtte de 25-jarige Zweed de Nederlandse schaatsbond van corruptie, om twee dagen later diezelfde Nederlanders op de 10.000m helemaal de vernieling in te rijden. In een erg straf wereldrecord (12:30.74), mede te danken aan een zware militaire training.

11 februari