Straffen voor wie de strenge regels overtreedt, 20.000 bomen gerooid en lak aan mensenrechten: niets is wat het moet zijn tijdens Peking 2022

Winterspelen ‘Cool Runnings’ herleeft, want Jamaica heeft opnieuw viermans­bob­slee op Winterspe­len: “We gaan het ijs in vuur en vlam zetten”

Jamaica stuurt zeven bobsleeërs naar de Winterspelen in Peking. Een tweemansbob, een viermansbob en een monobob bij de dames. Nooit eerder was het Caraïbisch land zo goed vertegenwoordigd. Hoe een kwarteeuw na ‘Cool Runnings’ Jamaica nog steeds in de ban is van het bobsleeën.

20 januari