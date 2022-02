Sporthistoricus over vergelijking met Nazi-Spelen: “Er zijn raakpunten, maar het idee was anders”

"Verontrus­tend misbruik" van schild­klier­hor­moon door Nederland­se schaatsers

Opschudding in Nederland waar de nationale schaatsbond (KNSB) een brief naar zijn atleten stuurde om hun ongerustheid te uiten over het misbruik van schildklierhormonen. Het middel Thyrax staat niet op de lijst van verboden middelen, maar mag niet gebruikt worden zonder medisch attest.

