Snowboardster Loranne Smans woest na niet-selectie voor Winterspelen: "Mijn hart is gebroken, dit is vernederend”

“Dit is vernederend”, schrijft Smans op Instagram. “Ik heb me als dertiende gekwalificeerd in de Olympic Quota Allocation List, iets waar ik enorm trots op ben. De top-30 vrouwen van wereldwijd op die lijst kwalificeert zich voor de Olympische Spelen. Toch heb ik zaterdag van mijn federatie vernomen dat ze een andere Belgische snowboardster, die als 36ste is geplaatst, willen sturen op basis van ‘nationale criteria’. Die criteria en de aanpassing ervan zijn nooit duidelijk gecommuniceerd.”

“Ik kan niet geloven dat zoiets kan gebeuren, het slaat nergens op. Mijn hart is gebroken. Ik ben er kapot van. Ik ben woedend”, gaat Smans voort. “Mijn vertrouwen in de federatie is weg. Ze hebben mijn droom (en mijn mentale gezondheid) waar ik de afgelopen acht (of meer) jaar voor heb gewerkt kapot gemaakt. En ze zouden me allemaal net heel dankbaar moeten zijn, want zonder mij zou er helemaal geen Belgische snowboarder in Peking staan.”