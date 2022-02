Slechts zes Afrikanen op Winterspelen en daar wil deze man iets aan veranderen: “Waarom kan een Afrikaan niet langlaufen of bobsleeën als hij kan voetballen of sprinten?”

Er zijn slechts zes Afrikanen - uit Eritrea, Ghana, Marokko, Madagaskar en Nigeria - te bespeuren op deze Winterspelen. Skiën - alpineskiën en langlaufen - is de enige sport waarvoor deze Afrikanen zich kwalificeerden. Elders, op de schaatsbanen of de sneeuwparken is er geen enkele Afrikaanse vertegenwoordiging.

Daarover heeft de 25-jarige Abeda het volgende te zeggen: “Waarom kan een Afrikaan niet langlaufen of bobsleeën als hij kan voetballen of sprinten? Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een zeldzame persoon in mijn gemeenschap was toen ik opgroeide. Ik voelde me niet op mijn plaats en ik probeerde me aan te passen aan andere mensen in plaats van mezelf te zijn. Ik wil niet dat iemand anders dezelfde ervaringen doormaakt als ik.”

Abeda zelf werd geboren in Canada, waar zijn ouders zich in de jaren 90 vestigden nadat ze op de vlucht sloegen voor de oorlog in Eritrea. Abeda kreeg naar eigen zeggen slechts 1.500 dollar per maand van het IOC om zijn kosten voor levensonderhoud, training, coaching en uitrusting te dekken.

Volledig scherm Shannon Abeda (25), de enige Eritreeër en een van de zes Afrikanen op deze Winterspelen. © AP/Reuters

Volledig scherm Shannon Abeda in actie op de Winterspelen. © AP