Russische kunstschaatsster Valieva, concurrente van Loena Hendrickx, verschijnt ondanks dopinggeruchten op het ijs

Winterspelen Medaille­hoop Bart Swings vertrokken naar Peking voor Winterspe­len: “Er ligt wel wat druk op”

De grote verhuis naar Peking is begonnen. In Amsterdam checkten gisteren de eerste vijf Belgische atleten in, onder wie snelschaatser en medaillekandidaat Bart Swings. In zijn koffer onder meer een aerodynamisch schaatspak van Bioracer maar helemaal vol is ze lang niet. Pas in Peking krijgen de meesten hun officiële tenue. U krijgt nu al exclusief de outfits van onze olympiërs te zien.

26 januari