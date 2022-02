PORTRET. Ireen Wüst, de ‘Grootste Olympiër Aller Tijden’ die straks afscheid neemt: “Ze is een keikop. Ik ken niet veel atleten die zo zijn”

Winterspelen Jasper Balcaen wordt vijftiende in slalom Paralympi­sche Winterspe­len en mag morgen vlag dragen tijdens slotceremo­nie

Jasper Balcaen is op de Paralympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang als vijftiende geëindigd in de slalom (klasse staande mannen). Achteraf had hij gemengde gevoelens.

17 maart