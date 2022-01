Pech voor Belgische delegatie op Winterspelen: Meylemans positief op corona, geen gevolgen voor andere atleten

Skiën In het spoor van Marchant in Adelboden, waar hij in 2017 zware blessure opliep: "Hier viel alles in scherven, nu zijn stukken gelijmd"

Armand Marchant had nog een eitje te pellen met Adelboden. Gisteren skiede hij - één week na zijn stunt in Zagreb - voor het eerst opnieuw de WB-slalom op de Zwitserse piste waar hij zich in 2017 zwaar blesseerde. Uw krant trok in zijn spoor mee en zag Marchant bij zijn verhoopte 'revanche' opgeven. En toch won hij mentaal: "Ik liet de piste zien dat ik na alle miserie terug ben."

13 januari