Pech voor Belgische delegatie op Winterspelen in Peking: skeletoni Meylemans positief op corona

Vorige week testte Meylemans’ Oostenrijkse coach Raphael Maier vals positief op het coronavirus. “We waren volledig in paniek, maar nu is alles toch oké”, zei Meylemans bij vertrek in de luchthaven van Zaventem. The Little Belgian, die op de vorige Winterspelen in Pyeongchang 14de werd, raakte rond Nieuwjaar zelf besmet met het coronavirus. “Ik was echt goed ziek. Sinds een week voel ik me elke dag wel stukken beter. Het komt goed.”