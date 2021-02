Over exact één jaar beginnen de Winterspelen: “Als je realistisch bent, dan is Swings ook nu weer de enige medaillekandidaat”

Winterspelen Oostenrijk­se skiester shockeert met walgelijke foto van geopereer­de knie

2 maart Skiën op het allerhoogste niveau is niet voor doetjes. Dat heeft Anna Veith nu wel bewezen. De 28-jarige Oostenrijkse skiester moest in 2015 een operatie ondergaan aan de knie en met een shockerende foto op Instagram liet ze weten hoe lastig de weg naar de Olympische Spelen wel was. Van de operatietafel naar de zilveren medaille op de Super-G in Pyeonchang.