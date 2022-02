Onze journaliste Valerie Hardie is scherp voor IOC na “onmenselijke” behandeling van Meylemans: “Tot daar dus prioriteit van mentaal welzijn”

Winterspelen Zusjes Sana geëerd door premier: "Zonder druk vertrokken, met plak terugge­keerd"

Premier Charles Michel ontving vanmorgen in zijn ambtswoning in Brussel de zussen Eléonor en Chloé Sana, die op de afgelopen Paralympische Winterspelen in Pyeongchang de bronzen medaille veroverden op de afdaling in het skiën.

26 maart