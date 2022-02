Loena Hendrickx, die droomt van top vijf in Peking, draagt de Belgische vlag op de Winterspelen

Olympische WinterspelenKunstschaatsster Loena Hendrickx en alpineskiër Armand Marchant zullen vrijdag in het Vogelnest-stadion de Belgische vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in de Chinese hoofdstad Peking.

Hendrickx en Marchant volgen snowboarder Seppe Smits op, hij was de Belgische vlaggendrager bij de opening van de Winterspelen van vier jaar geleden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Sinds de Zomerspelen van vorig jaar in Tokio staat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) twee vlaggendragers per land toe. De nationale olympische comités mogen zelf beslissen of ze gebruikmaken van de mogelijkheid om twee atleten de vlag te laten dragen. Indien ze dat wel doen, moet het vlaggendragersduo bestaan uit een man en een vrouw.

Kunstschaatsster Loena Hendrickx, op de Spelen in Pyeongchang 16e, zei anderhalve week geleden dat ze het een eer zou vinden om de Belgische vlag te dragen tijdens de openingsceremonie. “Maar ik wil die vlag zeker niet opeisen. Het is een grotere eer zelf gevraagd te worden, dan erom te bedelen”, klonk het toen bij het nummer vijf van het WK 2021 en het nummer vier van het voorbije EK.

Alpineskiër Armand Marchant komt op zijn eerste Winterspelen in actie op de slalom, de reuzenslalom en de super-G. De slalomspecialist was er in 2018 op de Spelen in Pyeongchang niet bij nadat hij een jaar eerder een zware blessure had opgelopen aan zijn linkerbeen. Marchant, die vorige maand knap op de zevende plaats eindigde in de wereldbekerslalom in Val d’Isère, werd op 5 januari 2020 vijfde op de slalom in het Kroatische Zagreb, het beste resultaat dat ooit door een Belg werd behaald op een wereldbeker alpineskiën.

België komt als negende land aan bod tijdens de parade in het Vogelnest-stadion. Hendrickx en Marchant zullen defileren met de Belgische driekleur na Jamaica en voor Japan. Marchant is sinds zondag in Peking, Hendrickx vertrekt woensdag op de luchthaven in Zaventem.

Smits, de wereldkampioen slopestyle van 2011 en 2017, is er deze keer niet bij op de Winterspelen. Hij liep in december een sleutelbeenbreuk op.

Team Belgium wordt in China vertegenwoordigd door negentien atleten. Zij treden aan in negen sporten.

Hendrickx: “Top vijf moeilijk maar realistisch”

Een vierde plaats op het EK eerder deze maand in Tallinn wakkerde de ambitie bij Hendrickx trouwens aan. Hoopvol om te schitteren op de nakende Olympische Winterspelen in Peking. “Loena is een prachtige rijdster”, was het commentaar van schaatslegende Katarina Witt na dat EK, waarin ze na de korte kür zowaar tweede stond. Uiteindelijk moest ze vrede nemen met een plaats net naast het podium. Best of the rest, na drie Russinnen. In een exclusief gesprek spreekt Hendrickx haar ambitie uit om de topvijf te halen in China. “Dat gaat moeilijk worden, maar het is wel realistisch. Wanneer ik twee foutloze küren neerzet... De Russinnen beginnen al van hun vijfde echt op topsportniveau te trainen, zelf ben ik pas meer beginnen trainen op mijn dertiende. Daar ligt het verschil. Maar ik heb nog groeimarge.”

