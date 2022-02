LIVE. Hanne Desmet plaatst zich nipt voor kwartfinales shorttrack, broer Stijn gediskwalificeerd na bizar schouwspel

Winterspelen Lindsey Vonn over de olympische seksmythe van Pyeong­chang

Het is om de twee jaar een weerkerend thema: het olympisch dorp als al dan niet seksueel bolwerk. In de hand gewerkt door het gigantische aantal condooms uitgedeeld door de organisatie - in Pyeongchang waren dat er 110.000, of 37 per atleet. Entertainmentwebsite TMZ sprak er twee medaillewinnaars bij hun thuiskomst over aan. Zowel Lindsey Vonn als snowboarder Mark McMorris laten weinig twijfel over de uitkomst bestaan.

3 maart