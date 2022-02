Laatste coronatest Kim Meylemans is negatief: “Licht aan het einde van de tunnel”

WinterspelenDe laatste coronatest bij Kim Meylemans heeft een negatief resultaat opgeleverd. Dat heeft de skeletoni, die in een quarantainehotel van de Olympische Winterspelen in Peking verblijft, op Instagram bekendgemaakt.

Meylemans, vier jaar geleden 14de op de Spelen in Pyeongchang, moest naar eigen zeggen 20 uur wachten om het resultaat te kennen. “Ik verblijf nog in quarantaine, maar er is licht aan het einde van de tunnel.” Op een filmpje is te zien dat Meylemans in haar kamer beschikt over enkele fitnesstoestellen om haar conditie te onderhouden.

Bij aankomst in Peking leverde Meylemans zondag een positieve test af, gevolgd door een negatieve test en een derde test, die als positief wordt beschouwd. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) hoopt dat ze nog kan deelnemen aan de Winterspelen en heeft een formeel verzoek ingediend bij het Medical Expert Panel van het Organisatiecomité. Er wordt ervanuit gegaan dat de positieve test het gevolg is van haar besmetting rond Nieuwjaar.

Volledig scherm Kim Meylemans. © Photo News

Meylemans is mogelijk een slachtoffer van de ‘gevoeligheidsgraad’ van de PCR-testen in Peking. Experts hadden al gewaarschuwd dat die op een gevoeliger niveau zijn ingesteld dan gebruikelijk, en dus sneller een positieve uitslag kunnen geven. Het kan het contrast verklaren met de resultaten van PCR-testen die Meylemans in België bijna dagelijks voor haar afreis liet nemen: “De voorbije twee weken had ik 12 negatieve PCR-testen.”

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start. Maar er werden nog twee extra trainingsmomenten toegekend. Die vinden morgen plaats, hoogstwaarschijnlijk zonder Meylemans. Voor haar coronabesmetting was ze bezig aan haar beste seizoen ooit met een eerste podium op een Wereldbeker en een vijfde plek in de WB-stand. Op een testevent op de olympische piste in Yanqing had ze in de tweede run ook de allersnelste chrono.

Volledig scherm © BELGA

