Kritiek op China om keuze Oeigoerse vlamontsteekster: “Middelvinger naar rest van de wereld”

Skiester Eléonor Sana schrijft Belgische skigeschie­de­nis: bronzen medaille op Paralympi­sche Winterspe­len

Een dag nadat ze de Belgische vlag had gedragen tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang heeft skiester Eléonor Sana een bronzen medaille gewonnen. Ze werd derde in de afdaling in het alpineskiën voor personen met een visuele handicap.

10 maart