Kim Meylemans nog steeds in quarantainehotel: “Drie negatieve tests op rij en toch word ik niet vrijgelaten”

Winterspelen 'Sterf aan aids', 'Kruip terug in de kast': YouTube moet zich excuseren bij atleet die vriend vol op de mond kuste tijdens Winterspe­len

Gus Kenworthy die zijn vriend vol op de mond kust tijdens de voorbije Winterspelen: de beelden van de Amerikaanse atleet, actief in het slopestyle, gingen de wereld rond. "Ik was me er niet van bewust dat dit moment gefilmd werd, maar ik ben zo blij dat het wel is gebeurd", schreef hij bij zijn afbeelding op Twitter. Waarna Kenworthy door de buitenwereld werd bedolven onder de felicitaties voor zijn opmerkelijke actie.

1 maart