“Heel spijtig dat het zo is verlopen”: Evy Poppe en niet Loranne Smans trekt vandaag met snowboard naar Peking

Poppe werd op basis van interne criteria bij de snowboardfederatie verkozen boven Smans, die België dankzij haar 13de plaats op de olympische ranking een quotaplaats had bezorgd. Een woedende Smans trok vervolgens tevergeefs naar de rechtbank.

Quote Ik hoop dat we toch nog gaan kunnen lachen, wanneer we elkaar nog eens zien. Evy Poppe

“Het is natuurlijk heel spijtig dat het zo is verlopen”, reageerde Poppe. “Maar het is nu eenmaal zo, en ik kan er zelf ook niet veel veranderen. Ik kan wel begrip opbrengen voor Lorannes reactie. Ze heeft er ook zo hard voor gewerkt, en dan stort alles opeens in elkaar. Als dat bij mij zou gebeuren, zou ik ook zo reageren. Het zal veel tijd vergen om dat te verwerken. Maar ik hoop dat we toch nog gaan kunnen lachen, wanneer we elkaar nog eens zien.” Poppe vindt niet dat ze extra onder druk staat na de heisa rond haar selectie. “Loranne en ik zijn totaal verschillende personen. Ik zal in Peking gewoon het beste van mezelf geven.”

“Het is een unieke ervaring dat ik al op jonge leeftijd naar de Spelen mag gaan”, aldus Poppe. “Dit is een kans die ik met twee handen wil grijpen. Ik hoop dat ik mijn moeilijkste tricks kan laten zien en wil zo hoog mogelijk eindigen.”

Poppe is de enige Belgische vertegenwoordiger in het snowboarden. Ze komt in actie op de slopestyle en de big air. Haar voorkeur gaat uit naar de slopestyle. Zelf ziet ze de meeste kansen voor een goed resultaat op dat onderdeel. Op de Olympische Jeugdspelen van 2020 was Poppe de beste op de slopestyle. Vorig jaar behaalde ze op het WK voor junioren goud in de slopestyle en brons op de big air.

Volledig scherm Poppe met bobsleesters Kelly Van Pettegem, An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts en skeletoni Kim Meylemans © BELGA

Meylemans opgelucht: “Het komt goed”

Ook op de vlucht: skeletoni Kim Meylemans. Twee dagen geleden testte Meylemans’ Oostenrijkse coach Raphael Maier vals positief op het coronavirus. “We waren volledig in paniek, maar nu is alles toch oké”, zei Meylemans. “Ik ben dan ook opgelucht dat we kunnen vertrekken, want met die omikronvariant lijkt het me gevaarlijker hier te zijn. Al ben ik wel wat beschermd.” The Little Belgian, die in Pyeongchang 14de werd, raakte rond Nieuwjaar besmet met het coronavirus. “Ik was echt goed ziek. Sinds een week voel ik me elke dag wel stukken beter. Het komt goed.”

Vorig weekend lag Meylemans in het Zwitserse Sankt Moritz nog op de slee, nadat ze vanwege haar coronabesmetting vier weken niet had kunnen sleeën. “Die baan daar is te vergelijken met de olympische baan. Op de lange rechte stukken konden we er nog enkele zaken op punt stellen. Het was fijn om er opnieuw wat in de flow te geraken.”

Volledig scherm Kim Meylemans. © BELGA

Op 11 februari werkt Meylemans haar eerste twee van vier runs af. Ze gaat resoluut voor een olympisch diploma (top acht). “Het deelnemersveld is in het skeleton echt wel sterk in de breedte. Dit wereldbekerseizoen hebben 12 of 13 verschillende atletes op het podium gestaan, wat enorm veel is. Elk van hen kan wel meedoen voor de medailles in China. Als ik dan toch een favoriete moet aanduiden, dan denk ik aan de Nederlandse Kimberley Bos. Het wordt een heel spannende race.”

Ook snowboardster Evy Poppe en bobsleesters An Vannieuwenhuyse, Sara Aerts en Kelly Van Petegem zitten op dezelfde vlucht. Er is een tussenlanding voorzien in het Zwitserse Zürich, waar alpineskiër Armand Marchant en skiloper Thibaut de Marre aan boord gaan. Woensdag vertrokken al vijf Belgen vanuit het Nederlandse Amsterdam: Bart Swings, winnaar van olympisch zilver op de massastart vier jaar geleden in Zuid-Korea en opnieuw Belgiës grootste medaillekandidaat, collega-snelschaatsers Mathias Vosté en Sandrine Tas, en shorttrackers Stijn en Hanne Desmet. België wordt in de Chinese hoofdstad vertegenwoordigd door 19 atleten.

Volledig scherm Meylemans eind vorig jaar in Innsbrück. © BELGAIMAGE

