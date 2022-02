Ervaringsdeskundigen en entourage getuigen over verlengde quarantaine van Kim Meylemans: “Die dagen alleen op een kamer zijn moordend”

VIDEO. Snowvolley­bal nieuwe olympische sport?

Snowvolleybal - beach volleybal in de sneeuw - maakt een goede kans om een nieuwe olympische sport te worden. De sport wordt met drie in plaats van met twee spelers gespeeld en de bal is zwaarder. Na de voorstelling in PyeongChang en dankzij de toenemende populariteit, bestaat de kans dat snowvolleybal een officiële, olympische wintersport wordt. Mogelijk zien we de eerste opslag al in 2022 in Peking.

