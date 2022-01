BOIC waarschuwt Belgische atleten, trainers en officials: “Beter om eigen laptops en gsm’s thuis te laten tijdens Winterspelen”

Het is gebruikelijk dat het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) voor elke Spelen z’n oor te luister legt bij Buitenlandse Zaken en de ambassades in het gastland wanneer het over de veiligheid gaat. Voor de Winterspelen van 2022 was dat niet anders, zo meldt woordvoerder Matthias Van Baelen van het BOIC. “Met de bevoegde instanties maken we altijd een risicoanalyse op omtrent cybersecurity. Zo kunnen we een advies formuleren voor al onze atleten en delegatieleden.”

China zal tijdens de Winterspelen de internetcensuur tijdelijk afzetten, zo meldt de Volkskrant, waardoor sporters sociale media en apps zoals whatsapp of instagram kunnen gebruiken. Erik Ploegmakers, directeur van het beveiligingsbedrijf Zerocopter, meent evenwel dat de Chinese overheid alle communicatie zal monitoren - firewall of niet. Volgens hem zullen ze in het geheim oude berichten, trainingsschema’s, medische gegevens, contacten en foto’s kunnen inzien.

Volledig scherm In Peking wordt alles in gereedheid gebracht voor de Olympische Winterspelen. © REUTERS

Om die reden kregen alle leden van Team Oranje het advies om hun pc’s en gsm’s gewoon thuis te laten. Het BOIC treedt hen daarin bij, aldus Van Baelen: “We raden iedereen aan om heel voorzichtig om te springen met hun laptops en telefoons. Het is belangrijk dat ze zich bewust zijn van de gevaren wanneer ze een privé-toestel gebruiken.”

Een verbod om hun eigen elektronica mee te nemen legt het BOIC evenwel niet op, ze geven slechts richtlijnen. Van Baelen: “Zoals altijd geven we alle atleten en team officials tijdens de Spelen een telefoon en simkaart om onderling te kunnen communiceren, zo zijn ze niet genoodzaakt hun privé-gsm’s te gebruiken. Als ze willen, kunnen ze die dus rustig thuis laten.”

In december waarschuwde Australische veiligheidsdiensten dat de Chinese spionage op volle toeren zal draaien tijdens de Winterspelen, die op 4 februari in Peking beginnen: “Wees maar zeker dat ze achter het digitale ijzeren gordijn gaan kijken. Hun bewakingsdiensten zullen hen de klok rond in het oog houden. Elke atleet en official mag ervan uitgaan dat informatie die ze sturen in één of andere vorm wordt bijgehouden”, zeker als ze langs de officiële wifi-netwerken gaan. Om die reden is het ook aangewezen om privé-netwerken (VPN) te installeren, al doet de Chinese overheid er alles aan om die te counteren.

Corona en cybersecurity: het worden beslist geen zorgeloze Spelen in Peking.

