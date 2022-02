Afscheid van ‘The Flying Tomato': drievoudig olympisch kampioen Shaun White stopt met snowboarden

Voor aanvang van de Winterspelen in Peking had White al aangekondigd dat het zijn laatste wedstrijd zou worden. De aanloop naar zijn allerlaatste Spelen verliep wel niet vlekkeloos. Hij sukkelde met een enkelblessure en liep ook nog eens een coronabesmetting op. Met een medaille afsluiten lukte net niet voor de Amerikaan. White viel in de derde finalerun en moest zo vrede nemen met een vierde plek. Toch stond het publiek recht op de tribunes. White kreeg voor de laatste keer een staande ovatie. Na afloop kon ‘The Flying Tomato’ - die bijnaam dankt hij aan zijn rode haren - zijn tranen niet bedwingen. “Heel wat emoties komen op dit moment in me op. Ik wil iedereen bedanken om te kijken. Iedereen thuis, bedankt. Snowboarden, bedankt. Je was de liefde van mijn leven.”

Volledig scherm © Photo News

White was maar 18 jaar, toen hij in 2006 zijn eerste olympische titel pakte op de Spelen van Turijn. Vier jaar later in het Canadese Vancouver deed de Amerikaan dat kunststukje nog eens over. In Sotsji (2014) viel hij net naast het podium om in Pyeongchang (2018) opnieuw het hoogste schavotje te betreden. Vijf maanden voor zijn gouden medaille in Pyeongchang had White nog 62 gezichtshechtingen nodig na een zware crash. Naast zijn olympische titels, veroverde White ook dertien gouden medailles in de Winter X Games, een jaarlijkse wedstrijd voor extreme wintersporten.

Quote Snowboar­den, bedankt. Je was de liefde van mijn leven. Shaun White

Toch is het niet vanzelfsprekend dat Shaun White mag terugblikken op zo’n hypersuccesvolle carrière. Bij zijn geboorte werd Tetralogie van Fallot vastgesteld, een aandoening aan het hart. Als kind onderging White drie zware hartoperaties. Dat weerhield hem niet om topsporter te worden. “Mijn ouders hielden me nooit tegen en leerden me mijn eigen beperkingen ontdekken. Ik heb altijd kunnen doen wat ik graag deed”, vertelde White in eerdere interviews.

Volledig scherm © AP

Met wat zal de drievoudige olympisch kampioen zich nu bezighouden? “Ik wil er zijn voor de volgende generatie. Ik wil ze helpen in de begeleiding van hun carrière. Door mijn ervaringen door te geven kan ik hen wel wat bijbrengen.”

