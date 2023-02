Zwevezele klaar voor carnavalsgekte

Pittem Ferm Pittem geeft kleuters vleugels naar aanleiding van nationale betoging dinsdag

Op dinsdag 31 januari is er een nationale betoging van de non-profitsector in Brussel. Ook lokaal lanceert Ferm Kinderopvang her en der kleine symbolische acties. Zo knutselden de kinderen in de opvang in Pittem - waar maandag een schoolvrije dag was - vleugeltjes, helemaal in lijn met de slogan ‘Geef de kinderopvang weer sterke vleugels’.

30 januari