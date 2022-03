Zwembad De Alk blijft nog weken dicht na lek: “Schade nog niet duidelijk”

Momenteel is de schade aan de technische installaties nog niet duidelijk en kan het zwembad niet gevuld worden. “Onze onderhoudsfirma doet er alles aan om het zwembad zo snel mogelijk op te starten, maar voorlopig is dit niet mogelijk”, zegt de gemeente. “De herstellingswerken kunnen nog weken duren. Zodra we zicht hebben op een heropeningsdatum, zullen we deze bekendmaken. Ondertussen wordt de onverwachte sluitingsperiode gebruikt om oorspronkelijk later geplande werken aan de ingang van het zwembad uit te voeren zodat de toegang bij de heropening volledig geautomatiseerd kan verlopen.