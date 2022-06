Zware brand treft productieafdeling pannenkoekenfabriek Lipcas: giftige rook in de omgeving

Roeselare Roeselare viert de biodiversi­teit met PARK

Roeselare organiseert op zondag 5 juni PARK, een feest voor biodiversiteit in het Stadspark. Jong en oud kunnen er tussen 13.30 en 17.30 uur. genieten van een gezellige zondagmiddag in het park. Je kan er een bezoekje brengen aan een pop-up klimaathuis met natuurvriendelijke tuin, ecologisch leren koken, een fleurig wildboeket maken, vogels vrijlaten samen met het vogelopvangcentrum Beernem, deelnamen aan de Bassin Clean-Up per kajak, je aan een freerunning parcours wagen, … Wil je nòg meer te weten komen over biodiversiteit? Schrijf je dan nog snel in voor een Wilde Tafel #VANRSL. Tijdens een gratis lokale brunch beleef je een inspirerende voormiddag rond dit thema. Je kan kiezen tussen tien verschillende locaties. Meer info en inschrijven op www.klimaatswitch.be.

