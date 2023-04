Woonzorgcentra Amphora, Het Laar en Samen zorgen voor animatie tijdens de Ronde van GVO

Gemengde reacties op nieuw mobili­teits­plan Tielt: “Wordt dit een verbete­ring? Tijd zal het uitwijzen”

Het nieuwe verkeersleefbaarheidsplan van Tielt lokt gemengde reacties uit, zowel van politieke kant als bij de Tieltenaars zelf. Voor sommigen gaat het plan niet ver genoeg en had het centrum gerust autovrij mogen worden. Minder mobiele Tieltenaars vragen zich dan weer af of de auto niet te veel op de achtergrond verdwijnt, terwijl er in de Europawijk dan weer bedenkingen zijn over de knip aan De Bek. We sprokkelen enkele reacties.