Wingense oppositie vraagt hondenpoepbuizen, meerderheid houdt boot af

“Het voordeel van hondenpoepbuizen is dat er sluikstort in de natuur wordt vermeden”, legt Martine Devisscher (Burgerbelangen) uit. Het raadslid vroeg daarom of de gemeente ook zulke buizen wil kopen. Schepen Brecht Warnez (CD&V) hield de boot af. “We hebben daar al aan gedacht, maar de specialisten van Mooimakers Vlaanderen hebben ons dat afgeraden. In hondenpoepbuizen wordt soms ander afval gepropt, waardoor die dan tijdelijk niet meer bruikbaar zijn.”