Wingense gemeenteraad zet licht op groen voor vrijwillige fusie met Ruiselede

In Wingene, waar de CD&V van burgemeester Lieven Huys een absolute meerderheid heeft, werd de intentie om te fuseren met Ruiselede met zestien stemmen goedgekeurd. De zes raadsleden van N-VA en Burgerbelangen onthielden zich. “We kunnen ons niet volmondig in een ja of nee-stem vinden”, aldus N-VA fractieleider Pieter-Jan Verhoye. “Uit de bestuurskrachtanalyse blijkt dat de extra bestuurskracht van de nieuwe gemeente er voorzichtig op vooruit gaat, maar verre van maximaal is. De schaalgrootte is te klein. Daarnaast werd het fusietraject mismeesterd door geen inspraak te geven aan de inwoner op voorhand. Liever hadden we een gedegen voortraject gezien waar er op voorhand werd geluisterd naar de inwoners.”