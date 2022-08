Wingense brandweer organiseert feestweekend met optreden en Veiligheidsdag

Ruiselede/Wingene Voorberei­din­gen voor referendum rond fusie met Wingene gestart, maar ook aan fusietra­ject wordt verder gewerkt

Het gemeentebestuur is gestart met de eerste voorbereidingen voor een volksraadpleging over de geplande fusie met Wingene. Dat referendum moet Ruiselede verplicht organiseren nadat twee inwoners 1.540 handtekeningen inzamelden met een petitie. Tegelijk wordt ook verder gewerkt aan het fusietraject. Burgemeester Greet De Roo (RKD) benadrukt dat er nog een lange weg af te leggen is.

24 augustus