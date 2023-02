Wingene zoekt inwoners die buurtgevoel willen helpen versterken

“Achter de schermen zijn we al een tijdje aan het bouwen aan Gesellige buurten”, zegt schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V). “Heel wat interne en externe partners zijn al mee in het verhaal en gaven hun suggesties. De noden van de buren en de buurt werden bevraagd en geanalyseerd en nu is de tijd rijp om naar buiten te treden.” Concreet is de gemeente op zoek naar mensen die goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in hun buurt en nieuwe (straat)activiteiten op poten willen helpen zetten. Buren die daar mee willen over nadenken kunnen op 2 maart om 19.30 uur terecht in het cafetaria van lokaal dienstencentrum Geselle. Inschrijven kan via www.wingene.be/gesellige-buurt-start of 051/65.04.40.