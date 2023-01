Wingene zet het mes in het Keizerspark-project: uitbreiding gemeentehuis geschrapt, vrijetijdscentrum krijgt voorrang

Ruddervoorde/Brugge Bewoonster van sociale woning ontkent schuldig verzuim bij verdacht overlijden: "Ze had niet door dat die man dood was”

De 45-jarige vrouw uit Ruddervoorde die zondag werd opgepakt na een verdacht overlijden in haar sociale woning blijft een maand langer in de cel voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. K.S. beweert dat ze niet doorhad dat Bruggeling B.W. (38) overleden was.

