Wingene wil energiedelen onderzoeken

Raadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) verwees tijdens de gemeenteraad naar een proefproject in Mechelen, waarbij 720 zonnepanelen verdeeld werden of 70 sociale woningen. “De Vlaamse Regering maakt nu middelen vrij via het klimaatfonds om dergelijke projecten rond energiedelen te ondersteunen. Daarvoor kunnen gemeenten projecten indienen. Ook Wingene.” Bevoegd schepen Brecht Warnez (CD&V) reageerde dat de mogelijkheid in elk geval onderzocht zou worden. “We willen dit promoten, maar er zijn wel nog wat hiaten en onduidelijkheden. Halfweg volgend jaar verwachten we meer informatie. Nu al een project indienen gaan we niet doen, omdat we onze burgers niet willen duwen naar iets dat nog niet helemaal op punt staat. Anderzijds lopen er in WIngene nu al een reeks infoavonden rond andere energiebesparende maatregelen.”