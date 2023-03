Wingene voortaan geregistreerd op Goedaanbesteed.be

Op vijf weken weer fit: Gym Boutique geeft startschot van fitnesson­der­zoek ‘How fit is Belgium’

Het is niet erg goed gesteld met de gezondheid van de gemiddelde Belg. Daar wil de European Fitness Academy met de campagne ‘How Fit is Belgium’ wat aan doen. In verschillende Belgische fitnesscentra werd daar vrijdag het startschot voor gegeven. Ook in Pittem. “Wie vijf weken lang twee keer per week sport, zal wel degelijk een verschil merken”, zegt Lien Tack van Gym Boutique.