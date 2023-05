Wingene verwelkomt nieuwe inwoners

Van geschiede­nis van Eurovisie tot optreden van Lukas Lelie: 7 activitei­ten op Hemel­vaarts­dag in het zuiden van West-Vlaanderen

Op donderdag 18 mei is het Hemelvaart en hebben velen onder ons een dagje vrij. Een perfect moment voor een leuke uitstap dus. Geen idee wat te doen? Wij helpen je op weg met zeven tips in het zuiden van West-Vlaanderen. Een optreden, een film of een quiz: er is voor ieder wat wils.