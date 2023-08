Wingene Swingt haalt ABBA-coverband naar kerkplein

RESTOTIP. 't Bloemen­huis­je in Oostkamp: “Heerlijk terras in zomer én winter”

Zeven jaar is Christof Vanderspurt (46) intussen uitbater van ’t Bloemenhuisje in Oostkamp. In die periode werd het restaurant achter De Valkaart een populair eetadresje bij jong en oud. Niet enkel door de uitstekende keuken, maar ook door het prachtige terras naast het park. Een plek waar je in het zonnetje zalig kan ontspannen. En dat konden we zelf aan den lijve ondervinden.