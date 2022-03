Wingene schakelt leegstaande bib en klooster in voor crisisopvang oorlogsvluchtelingen: “Nog op zoek naar meubels om hier een warme thuisbasis van te maken”

Wingene Gezocht: anekdotes uit schooltijd voor Erfgoeddag

Goede herinneringen aan je schooltijd? Dan moet je op 24 april in De Kaplote zijn, want naar aanleiding van Erfgoeddag wordt in het Wingense erfgoedhuis een klaslokaal uit lang vervlogen tijden gereconstrueerd. Om die klas echt tot leven te brengen, is de werkgroep nog op zoek naar inwoners die hun jeugdherinneringen willen delen.

8 maart