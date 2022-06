Wingene schaaft online reservatiesysteem bij en reservatiedienst verhuist naar gemeentehuis

WingeneDe reservatiedienst gaat vanaf heden door het leven als het Vrijetijdspunt en is voortaan te vinden in het gemeentehuis.Daarmee zet de gemeente duidelijk in op (nog) meer digitale dienstverlening. Tegelijk zal ook het bestaande online reservatiesysteem bijgeschaafd worden.

Dat laatste zei schepen van communicatie Brecht Warnez (CD&V) maandag nadat Sandy Quintyn (CD&V) en Martine Devisscher (Burgerbelangen) opmerkten dat het systeem met wat kinderziektes te kampen had. “Ik stel vast dat het systeem hier en daar wat moeilijkheden met zich meebrengt. Zo is het reservatiesysteem niet zo gemakkelijk terug te vinden op de website en had ik wat problemen met het aanmaken van een account”, aldus Sandy Quintyn, die als lid van toneelkring de Totetrekkers een zaal reserveerde. “Ook met de blokken van vier uur en de online betaling hebben sommige mensen het moeilijk.” Het raadslid werd bijgetreden door Martine Devisscher (Burgerbelangen), die polste naar het resultaat van de recente bevraging bij de verenigingen over het systeem.

“Vandaag hebben we 332 accounts, dus het wordt veelvuldig gebruikt”, aldus Warnez. “Ergens is het wel normaal dat er nog wat kinderziektes zijn. We gaan de knop op de website beter in de kijker zetten en gaan na of de blokken van vier uur aangepast kunnen worden. Ook zal bekeken worden of we betalingen via overschrijving mogelijk kunnen maken. Dergelijke zaken vergen een aanpassing van het reglement, dus komen we hier op een latere gemeenteraad op terug.”

Verhuis na automatische toegangscontrole in De Alk

Sinds 1 juni is het personeel van de reservatiedienst, dat tot op heden in De Alk of in CC De Feniks te vinden was, verhuisd naar het gemeentehuis, waar ze voortaan onder de vleugels van het nieuwe Vrijetijdspunt zitten. “Met de automatische toegangscontrole in de Alk kwam er ruimte vrij om de dienst te centraliseren in het gemeentehuis”, aldus nog Warnez. Je kan er terecht voor het inschrijven bij activiteiten, voor zwembadabonnementen en het reserveren van zalen of tickets. Alles is online mogelijk, maar ook fysieke dienstverlening blijft verzekerd tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Meer info op www.wingene.be/vrijetijdspunt.

Volledig scherm Schepenen Danneels en Warnez aan het loket in het gemeentehuis van Wingene © RV