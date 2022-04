Wingene roept op om zwerfvuil te ruimen in april

Deelnemers kunnen materiaal (hesjes, grijpstokken en handschoenen) afhalen op het recyclagepark of bij de Afdeling Ruimte in het gemeentehuis. Na het opruimen kan je dan de Dienst Milieu en Klimaat per mail op de hoogte over waar het ingezamelde zwerfvuil klaarstaat om opgehaald te worden. Deelnemers worden ook opgeroepen om met de hashtag #properwingene een foto te delen op sociale media. Via loting worden 15 deelnemende gezinnen, klassen, verenigingen of straatcomités beloond met een Wingenebon van 100 euro. Een zone claimen kan via www.wingene.be/zwerfvuilactie.